Найди тень Игра «Насекомые. Найди тень». Игра помогает развивать мышление,мелкую моторику, упражнять детей в умении видеть форму предмета. Кроме того, дает возможность расширить словарь детей словами-названиями насекомых и расширить знания о них.

Конспекты занятий в детском саду

Добро пожаловать на сайт «Воспитатель»!

Всем, кому интересны такие темы как «Дошкольное образование» и «Дошкольное воспитание» - добро пожаловать!

Информации по теме «Образование» в интернете довольно много, с «Дошкольным образованием» и «Дошкольным воспитанием» дело обстоит несколько иначе и наш проект создан для того, чтобы немного исправить эту ситуацию.

Здесь Вы найдете почти всё для детского сада: конспекты занятий в детском саду, методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а также различные развивающие занятия для детей. Вы можете скачать конспект занятия вместе с готовым дидактическим материалом, отредактировать под свои цели, задачи, программное содержание и провести это занятие с детьми. Все материалы сайта разделены по разным категориям.

Занятия для детей:

Каждая категория содержит готовые конспекты занятий с детьми. Материалы разделены по темам и возрастам: занятия в младшей группе (первой младшей и второй младшей группах детского сада), занятия в средней группе и занятия для старшего дошкольного возраста - в старшей и подготовительной группах. Большая часть занятий являются комплексными (или интегрированными), но отнесены к какой-либо категории по своей основной тематике.

Сейчас мы работаем над справочными материалами для воспитателей, которые будут содержать загадки, пословицы, поговорки, стихи, различные упражнения, занятия для детей и физминутки сгруппированные по конкретным темам. Скачать конспекты занятий в детском саду и дидактические материалы к ним (картинки, фоторафии и аудиоматериалы) очень просто - для этого достаточно перейти на страницу любого занятия, ссылка на скачивание находится внизу страницы.

Подробнее о разделах сайта:

Занятия в детском саду разделены по следующим разделам:

Раздел будет содержать конспекты занятий по развитию речи, художественной литературе и интегрированные занятия с «речевым» уклоном. Большая часть занятий по развитию речи дошкольников содержит в себе элементы изобразительной деятельности, ознакомления детей с природой и окружающим миром, а также физминутки, подвижные игры и динамические паузы.

Конспекты занятий по ознакомлению как с конкретными видами, так и целыми явлениями, связанными с живой природой. Занятия по экологии, а также часть комплексных занятий относится к этому разделу. Во многие занятия включены элементы развития речи.

Все, что так или иначе знакомит детей с окружающим миром, будет находиться здесь. Занятия посвящены как отдельным явлениям, так и комплексам явлений. Многие из занятий являются комплексными (интегрированными).

Здесь будут находиться конспекты занятий по математике для дошкольников, содержащие в себе задания и упражнения на устный счет, развитие логики, геометрические задачи и другие элементы этого раздела.

Конспекты занятий по изо - лепке, рисованию, аппликации, конструированию и различным смешанным и оригинальным техникам будут находиться здесь. Изобразительная деятельность дошкольников также отражена во многих занятиях по ознакомлению детей с окружающим миром и ознакомлению с природой, а также в занятиях по развитию речи.

Материалы по валеологии будут размещены здесь. Занятия о здоровье и общем оздоровлении, о строении организма, закаливании, витаминизации, гигиене и пр.

Сюда мы будем помещать различные занятия для детей, сценарии, подвижные игры, комплексы упражнений, физминутки, физкультминутки, динамические паузы, подвижные игры с элементами разминок, гимнастики, пальчиковые гимнастики и прочие вещи, относящиеся к этой категории.

Здесь будут размещаться интересные статьи и информация для родителей, а также формы и тексты объявлений.

Раздел содержит комплексные и интегрированные занятия из других разделов нашего сайта. Ссылки на эти конспекты есть как в этом, так и в "профильном" разделе занятия. Конспекты занятий из этого раздела сайта содержат в себе элементы изо (лепка, рисование, конструирование), ознакомления с природой, ознакомления с окружающим, развитие речи, подвижные игры, динамические паузы и физкультминутки.

В разделе будут собраны перспективные, тематические и календарные планы для младшей, средней, старшей и подготовительной групп детского сада.

Дополнительные материалы для педагогов-дошкольников: загадки с ответами, пословицы и поговорки, стихи, приметы, а также различные малые литературные формы. Информация разбита на темы и полезна при самостоятельной подготовке к занятиям с детьми.

Этот раздел сайта будет содержать план-конспекты коррекционных занятий, материалы по совместной работе воспитателя и дефектолога, конспекты и методики по углублённой работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи или отставанием в развитии двигательной сферы, материалы для групп компенсирующей направленности, занятия с элементами мнемотехники и пр.

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные проекты в ДОУ и детских садах разного рода направленности - экологические, развивающие, практико-ориентированные для разных возрастов и групп.

Сетки режимных моментов для разных групп детского сада - от яслей до подготовительной группы.

Сценарии разных мероприятий в детском образовательном учреждении - утренников, развлечений, игр-драматизаций и тематических дней.

Разнообразные подборки игр - дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных.

Готовые презентации и заготовки для них - мультимедийные презентации, презентации проектов в детском саду, презентации разнообразных занятий или сценариев, шаблоны и графика для создания собственных презентаций.

Широкий спектр материалов так или иначе касающихся дошкольного образования и воспитания, но не отраженный в других разделах нашего сайта можно найти в этой категории - статьи, советы, рекомендации и многое другое.

Какую информацию тут можно найти

Какое-то время тому назад мы столкнулись с тем, что количество информации по тематике дошкольного образования, необходимой педагогам для нормальной работы с дошкольниками, крайне невелико, и, кроме того, концентрация полезного в работе материала ничтожно мала. Воспитатель, при подготовке к проведению занятия в детском саду, вынужден тратить время на поиски, при этом не всегда удачные.

Чем интересен этот сайт? Ответ прост - минимум лишнего, максимум нужного, здесь можно найти почти всё для детского сада. К примеру, стоит выбрать в меню любую из категорий и Вы получите полный набор необходимого материала: готовые конспекты занятий, фото и аудио приложения к ним, причем, в случае необходимости, всю информацию Вы можете скачать одним архивом. Архив будет содержать конспект в виде документа Microsoft Word, оформленного по правилам (тема, цель или программное содержание, оборудование и материалы, ход занятия), фотографии и аудио записи (для тех занятий для которых это необходимо - например по ознакомлению детей с природой).

На сегодняшний момент в разделах находятся конспекты занятий в детском саду по темам «ознакомление дошкольников с природой», «развитие речи», «комплексные (интегрированные) занятия», а так же конспекты по «математике», «изо», «физкультуре», «валеологии», «экологии», каждое из которых можно скачать в виде архива, с текстом самого конспекта (документ Word) и аудио-фото материалами (записи голосов зверей и птиц, фрагменты музыкальных произведений и песен, фотографии). Скачать конспект занятия можно перейдя на соответствующую страницу, посвященную конкретному занятию. В ближайшее время будут добавлены занятия для детей по развитию речи, изо. деятельности, ряд интегрированных занятий, сценариев и развивающих занятий для детей. Если у Вас есть желание принять участие в этом проекте - пишите нам, мы ищем людей которым небезразлично дошкольное образование и воспитание.